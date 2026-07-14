Legge elettorale, Meloni “Ha vinto la palude, serve una riflessione”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude". Lo scrive su facebook la premier Giorgia Meloni che aggiunge: "Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale...

ROMA (ITALPRESS) - "Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude". Lo scrive su facebook la premier Giorgia Meloni che aggiunge: "Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L'emendamento è stato respinto per un solo voto. Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci.

P.S. La scena dell'opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto".

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).