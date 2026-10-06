Legge elettorale, dalla Camera via libera alla fiducia sull’articolo 1 con 226 sì

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. I voti favorevoli sono stati 226, quelli contrari 147 e gli astenuti 3.- Foto I...

A cura di Redazione 06 ottobre 2026 17:30

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ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. I voti favorevoli sono stati 226, quelli contrari 147 e gli astenuti 3. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).