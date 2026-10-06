Legge elettorale, dalla Camera via libera alla fiducia sull’articolo 1 con 226 sì
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. I voti favorevoli sono stati 226, quelli contrari 147 e gli astenuti 3.- Foto I...
A cura di Redazione
06 ottobre 2026 17:30
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. I voti favorevoli sono stati 226, quelli contrari 147 e gli astenuti 3.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/legge-elettorale-dalla-camera-via-libera-alla-fiducia-sullarticolo-1-con-226-si/
Verificato il: 06 ottobre 2026