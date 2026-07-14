Quotidiano di Gela

Legge elettorale, Camera boccia emendamento centrodestra su preferenze per un voto

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera ha respinto per un voto l'emendamento Fdi-Noi Moderati-Udc sulle preferenze. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì.L'esito del voto...

A cura di Redazione Redazione
14 luglio 2026 20:53
Legge elettorale, Camera boccia emendamento centrodestra su preferenze per un voto -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera ha respinto per un voto l'emendamento Fdi-Noi Moderati-Udc sulle preferenze. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì.

L'esito del voto è stato accolto da un boato di esultanza delle opposizioni. L'emendamento alla legge elettorale prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista.

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 14 luglio 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela