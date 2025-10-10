"Lega del territorio", Di Benedetto nel partito: "Scegliamo il fare"

All'iniziativa, si sono visti volti noti d'area. I leghisti insistono su una costruzione dialettica che punta "al fare" e "alla concretezza"

Gela. "Un partito dei territori, al quale i sindaci dovrebbero guardare sempre con molta attenzione". I salviniani si sono dati appuntamento a Palazzo di Città per la presentazione ufficiale del consigliere Antonella Di Benedetto, neo esponente di un partito che ritorna tra i banchi del civico consesso. Al tavolo, oltre al consigliere, l'assessore regionale Luca Sammartino, uomo di riferimento del partito in Sicilia, il coordinatore provinciale Leonardo Burgio e il responsabile enti locali Matteo Francilia. Non hanno disertato l'appuntamento, anzi, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ormai sotto la bandiera della Lega, e tanti esponenti d'area, forzisti, meloniani, cuffariani e consiglieri indipendenti che si rivedono nel centrodestra. Il sindaco Di Stefano ha voluto dare un saluto istituzionale nonostante le distanze nette dal partito del ministro Salvini. I leghisti insistono su una costruzione dialettica che punta "al fare" e "alla concretezza". Burgio si è rivolto direttamente al sindaco Di Stefano, "ti lancio una sfida, se ci sono esigenze per questo Comune segnalale al nostro consigliere e ci sarà la soluzione, altrimenti sarò il primo a dimettermi". All'iniziativa, si sono visti volti noti d'area, come l'ex assessore Salvatore Incardona, pare vicino al gruppo della Lega, in attesa dell'esordio del suo movimento. Insieme al sindaco Di Stefano, l'ex consigliere comunale e già candidato a primo cittadino Salvatore Scerra, per diverso tempo dato in orbita Lega ma sempre più civico. Il consigliere Di Benedetto, eletta nella lista a supporto dello stesso Scerra, ha tracciato la sua esperienza ideale e amministrativa. "Con Luca Sammartino abbiamo da subito parlato di cose da fare - ha spiegato - l'ho conosciuto durante la fase delle elezioni provinciali. Poi, ho conosciuto gli altri esponenti del partito. Ci sono tante priorità, dobbiamo dare un sostegno agli agricoltori di questo territorio. Io non cambio, rimango sempre pronta ad aiutare gli ultimi, sia da consigliere sia da avvocato. La mia scelta non significherà fare opposizione a prescindere, non l'ho mai fatto e anzi ho votato atti che altri consiglieri di opposizione non hanno avallato", ha aggiunto Di Benedetto. La Lega cerca numeri e riscontri in città. Torna all'assise civica "una Lega del territorio che oggi ha un radicamento a partire dagli amministratori".