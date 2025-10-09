Lega attira altre adesioni? Incardona vicino ai salviniani

Ha avuto contatti e incontri con più di qualche big regionale

Gela. Nel centrodestra locale non mancano interlocuzioni e strategie di rafforzamento, orchestrate dai partiti d'area e da chi vi si rivede. Abbiamo riferito, ieri, dell'adesione del consigliere comunale Antonella Di Benedetto, che domani ufficializzerà il sì al progetto della Lega, consentendo ai salviniani di avere rappresentanza all'assise civica. Proprio il partito del ministro Matteo Salvini, in città, potrebbe ottenere altri sostegni. Sembra infatti che l'ex assessore Salvatore Incardona, più volte presente negli scorsi mesi a incontri con esponenti leghisti, sia piuttosto interessato a finalizzare il dialogo. In giornata, ha avuto contatti e incontri con più di qualche big regionale, dal suo riferimento di lunga data Mimmo Turano e fino all'assessore Luca Sammartino e al coordinatore provinciale, il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio. L'ex assessore della giunta Greco, già consigliere comunale, domani pare parteciperà alla conferenza stampa indetta per l'adesione del consigliere Di Benedetto. Ci saranno diversi dirigenti e vertici leghisti, territoriali e non solo. Per Incardona, potrebbe essere l'occasione di lanciare qualche segnale. Così come Di Benedetto, anche l'ex assessore sostenne, un anno fa, l'esperienza "Alleanza per Gela", con Salvatore Scerra candidato a sindaco (a sua volta spesso avvicinato agli ambienti salviniani soprattutto per il legame politico con il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti). Al ballottaggio, a differenza di Scerra, Incardona supportò l'ingegnere Grazia Cosentino, battuta dal sindaco Terenziano Di Stefano. Nonostante un risultato personale alle urne di tutto spessore (Incardona fu il terzo più suffragato in assoluto), quella sconfitta gli ha sbarrato le porte del municipio. Oggi, dialoga con i dirigenti leghisti senza alcun richiamo al gruppo di "Alleanza per Gela". Potrebbe scegliere di schierarsi con il partito di Salvini, che a livello cittadino è in una fase sicuramente di ricostruzione. Non pare comunque aver rinunciato al movimento, che ha preannunciato settimane addietro. Le due iniziative potrebbero andare in parallelo, con un'unica scia politica, quella del centrodestra e dell'opposizione al "modello Gela" del sindaco.

In foto Salvatore Incardona