L’Ecorigen ritrova i tre punti: successo a Bronte per 3-1

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela torna al successo nell’ultima partita del 2025. La sfida contro il Bronte termina col punteggio di 3-1 in favore delle giallorosse, che rimontano la formazione etnea e si regalano un sorriso dopo un periodo delicato. Il primo set se lo aggiudica l’organico di casa, che con un secco 25-20 mette il muso avanti. Le gelesi vedono gli spettri delle due sconfitte precedenti ma a prevalere è la loro maturità mentale: 12-25, 18-25 e 11-25 i punteggi dei tre parziali successivi, che l’Ecorigen vince con autorità al cospetto del fanalino di coda del girone, che non riesce nell’intento di muovere la classifica. Bene, invece, la rosa di Rigano, che trova il riscatto e rimane in corsa per la vetta.