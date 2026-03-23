L’Ecorigen riscatta il ko dell’andata: tris giallorosso contro il Crotone
Prova di enorme carattere e maturità per le giallorosse, che superano un avversario insidioso e festeggiano tre punti di grande importanza dinanzi ai propri sostenitori.
A cura di Giovanni Indovina
23 marzo 2026 06:00
Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela non sa più perdere. La sesta vittima consecutiva è il Crotone, battuto per 3-0 (25-19, 25-17, 25-18).
Prova di enorme carattere e maturità per le giallorosse, che superano un avversario insidioso e festeggiano tre punti di grande importanza dinanzi ai propri sostenitori.
Così facendo, le ragazze di Dario Messana difendono un prezioso secondo posto in classifica e mantengono invariato il gap dall’Orlandina, vittoriosa contro la Franco Tigano Volley.