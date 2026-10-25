L’Ecoplast Volley lotta ma non basta: il Santa Teresa si impone al tie-break

Un solo punto per l’Ecoplast, che ci mette tanto cuore ma non riesce a superare il Santa Teresa collezionando un altro ko.

Gela. Altra prova di grande carattere per l’Ecoplast Volley, che rimedia un’altra sconfitta al tie-break: a esultare, stavolta, è il Santa Teresa, che si impone per 3-2 dopo una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo punto.

Il primo set è degli ospiti, che con un 25-21 si portano avanti nel punteggio sin dalle battute iniziali della sfida. Nei successivi due parziali è la squadra di Ferro a venire fuori e ribaltare tutto con grande carattere. Con una controrimonta, però, l’attrezzata formazione peloritana porta la gara al quinto set aggiudicandosi, poi, la vittoria finale.

Un solo punto per l’Ecoplast, che ci mette tanto cuore ma non riesce a superare il Santa Teresa collezionando un altro ko.