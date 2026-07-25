L'Ecoplast riparte da Sandro Caci, ufficiale la riconferma

Il martello gelese ha rinnovato il suo impegno nel club che giocherà la serie B

Gela. L'Ecoplast riparte da una riconferma. Fresca di promozione in serie B, la formazione gelese ha iniziato il suo mercato. Ci sono conferme che valgono quanto un grande acquisto. Una di queste porta il nome di Sandro Caci. Punto di riferimento dentro e fuori dal campo, Sandro continuerà a mettere al servizio della squadra la sua esperienza, la sua determinazione e le sue qualità, che lo hanno reso una delle colonne portanti del nostro percorso. La sua riconferma rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione del roster che affronterà il campionato di serie B, con la stessa voglia di lottare e di emozionare che ha sempre contraddistinto il gruppo.