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L’Ecoplast raccoglie la diciannovesima vittoria del suo campionato e blinda il primato

Pozzallo battuto per 3-0 al termine di uno scontro a senso unico che ha visto giganteggiare la formazione guidata da Luciano Zappalà, autrice di un’altra prova maiuscola.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
12 aprile 2026 09:00
L’Ecoplast raccoglie la diciannovesima vittoria del suo campionato e blinda il primato -
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Sport
Pallavolo
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Gela. Diciannovesimo sorriso in campionato per l’Ecoplast Volley, che grazie alla vittoria sul Pozzallo blinda aritmeticamente un prezioso primo posto in chiave playoff. Iblei battuti per 3-0 al termine di uno scontro a senso unico che ha visto giganteggiare la formazione guidata da Luciano Zappalà, autrice di un’altra prova maiuscola. 25-15, 25-11 e 25-19 i punteggi dei tre set dell’incontro fra le due formazioni del girone B.

“Abbiamo conquistato la Coppa Sicilia, abbiamo raggiunto la finale playoff ma non è finita qui - scrive il sodalizio rossonero -. Manca l’ultima gara di campionato prima delle grandi finalissime, poi sarà battaglia vera. Questo gruppo rappresenta molto più di una squadra: è identità, appartenenza, è il cuore di una città che sogna insieme a noi”.

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