L’Ecoplast raccoglie la diciannovesima vittoria del suo campionato e blinda il primato

Pozzallo battuto per 3-0 al termine di uno scontro a senso unico che ha visto giganteggiare la formazione guidata da Luciano Zappalà, autrice di un’altra prova maiuscola.

Gela. Diciannovesimo sorriso in campionato per l’Ecoplast Volley, che grazie alla vittoria sul Pozzallo blinda aritmeticamente un prezioso primo posto in chiave playoff. Iblei battuti per 3-0 al termine di uno scontro a senso unico che ha visto giganteggiare la formazione guidata da Luciano Zappalà, autrice di un’altra prova maiuscola. 25-15, 25-11 e 25-19 i punteggi dei tre set dell’incontro fra le due formazioni del girone B.

“Abbiamo conquistato la Coppa Sicilia, abbiamo raggiunto la finale playoff ma non è finita qui - scrive il sodalizio rossonero -. Manca l’ultima gara di campionato prima delle grandi finalissime, poi sarà battaglia vera. Questo gruppo rappresenta molto più di una squadra: è identità, appartenenza, è il cuore di una città che sogna insieme a noi”.