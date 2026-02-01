L’Ecoplast apre il girone di ritorno sbancando le mura dell’US Volley Modica

Nella tana iblea i rossoneri trionfano senza troppi patemi e senza concedere neanche un parziale ai locali, superati con un netto 3-0.

Gela. L’Ecoplast Volley dà il via al proprio girone di ritorno con un’altra schiacciante vittoria, stavolta ai danni dell’US Volley Modica. Nella tana iblea i rossoneri trionfano senza troppi patemi e senza concedere neanche un parziale ai locali, superati con un netto 3-0 (19-25, 20-25, 14-25).

Così facendo, Caci e compagni consolidano nuovamente il primato e chiudono la lunga serie di trasferte consecutive andata avanti per quasi due mesi. Da sabato prossimo, i rossoneri torneranno a lottare contro le compagini antagoniste con il fattore campo dalla propria parte.