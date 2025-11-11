Le scuole di Gela celebrano San Martino tra solidarietà e gratitudine per la terra

Le feste, hanno interpretato la tradizione in maniera originale, valorizzando i temi della solidarietà, del contrasto al bullismo e della gratitudine verso la natura per i suoi doni

Gela. La scuola Quasimodo in occasione della tradizionale festa di San Martino, giunta alla 27° edizione, ha trasformato i propri spazi in un percorso sensoriale e culturale dedicato ai colori e ai sapori dell’autunno. Le aule e il cortile sono stati allestiti con addobbi realizzati dagli alunni: foglie, simboli della vendemmia, pannelli artistici e piccoli angoli tematici sulla tradizione di San Martino. Gli studenti hanno preso parte a attività e riflessioni guidate sul valore della gentilezza e dei comportamenti rispettosi, in linea con il percorso annuale contro il bullismo. Non sono mancati i momenti dedicati alla solidarietà, con raccolte e iniziative di supporto alla comunità locale.

La scuola Verga ha invece dato vita a una festa di San Martino ispirata ai valori della condivisione e del ringraziamento. Castagne, frutti autunnali, mostre creative e attività musicali hanno animato la giornata, con un forte coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi di ogni ordine scolastico. La partecipazione delle famiglie è stata fondamentale: molte hanno contribuito con prodotti tipici, dolci della tradizione e materiali creativi per i laboratori.

Le scuole Quasimodo e Verga hanno celebrato l’autunno e San Martino con due eventi distinti ma uniti dallo stesso obiettivo: costruire una comunità scolastica forte, inclusiva e consapevole. Attraverso colori, tradizione, attività educative e partecipazione, gli alunni hanno avuto l’occasione non solo di festeggiare, ma anche di imparare a riconoscere il valore della natura, della solidarietà e del rispetto reciproco.