Le radici che arrivano da lontano, cultura e tradizioni nel murales del Sai Msna

L’opera, collocata all’interno degli spazi del centro, rappresenta simbolicamente tutte le nazionalità ed etnie presenti nel Sai

Gela. Presso il Sai Msna Ampliamento Gela è stato inaugurato il nuovo murales realizzato dai minori stranieri non accompagnati accolti nella struttura, sotto il coordinamento di Bruna Consoli, responsabile del servizio, e con la collaborazione dell’insegnante Eleonora Pedilarco, che ha guidato il laboratorio artistico dedicato. L’opera, collocata all’interno degli spazi del centro, rappresenta simbolicamente tutte le etnie presenti nel Sai. La figura centrale raffigura una donna che sorregge un bambino: un’immagine che intende rappresentare il ruolo del Sai come luogo di protezione, cura e accompagnamento, mentre il bambino simboleggia i ragazzi ospiti, protagonisti del percorso educativo e di integrazione. Attorno alla scena principale sono stati inseriti elementi iconografici che richiamano i paesi d’origine dei minori: la tigre, simbolo nazionale del Bangladesh; le piramidi, rappresentative della storia millenaria dell’Egitto; l’elefante, emblema della Costa d’Avorio; la maschera Ntomo, tradizionale del Mali; la kora, strumento musicale diffuso nell’Africa occidentale. Il murales si configura come un’opera collettiva che valorizza la pluralità culturale e promuove un messaggio di convivenza, rispetto e crescita condivisa. La coordinatrice Bruna Consoli ha espresso un sentito ringraziamento ai professionisti che quotidianamente contribuiscono al buon funzionamento del servizio e al benessere dei minori: dott.ssa Russotto, assistente sociale; dott.ssa Presti, assistente sociale; avv. Cafà, avvocato e tutore di parte dei ragazzi; assessore Caci, assessore ai servizi sociali del Comune; assessore Peppe Di Cristina, assessore alla Cultura. Un ringraziamento è stato inoltre rivolto a tutto il team degli educatori e degli operatori del Sai Ampliamento Gela, per l’impegno costante e la professionalità dimostrata nel percorso di accompagnamento dei minori. L’inaugurazione del murales rappresenta un momento significativo per la struttura: un gesto simbolico che testimonia l’importanza dell’accoglienza, della valorizzazione delle differenze culturali e della costruzione di un ambiente educativo capace di promuovere integrazione e crescita.