ASD Acrobatic Group, quattordici medaglie conquistate ai Campionati Individuali
Le atlete gelesi si sono distinte nelle competizioni del circuito Silver FGI per precisione, eleganza e spirito competitivo.
Gela. L’Asd Acrobatic Group conquista quattordici medaglie ai Campionati Individuali di Federazione. Le atlete gelesi si sono distinte nelle competizioni del circuito Silver FGI per precisione, eleganza e spirito competitivo, ottenendo risultati significativi e mettendo in luce il lavoro svolto durante la stagione.
I piazzamenti
LB3 avanzato in 4ª fascia
2º posto Giorgia Giardino
5º posto Alice Pollicino
7º posto Amira Zarba
8º posto Martina Caci
15º posto Chiara Cuvato
In 5ª fascia
1º posto Maria Vittoria Sciascia
3º posto Gabriella Nalbone
9º posto Michele Cirignotta
Junior 1
2º posto Carlotta Emmanuello
Junior 2
3º posto Alisya Fiderio
Senior 1
2º posto Ginevra Caci
5º posto Serena Casciana
6º posto Maria Vittoria Aber
Senior 2
1º posto Claudia Mezzasalma