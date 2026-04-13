ASD Acrobatic Group, quattordici medaglie conquistate ai Campionati Individuali

Le atlete gelesi si sono distinte nelle competizioni del circuito Silver FGI per precisione, eleganza e spirito competitivo.

Gela. L’Asd Acrobatic Group conquista quattordici medaglie ai Campionati Individuali di Federazione. Le atlete gelesi si sono distinte nelle competizioni del circuito Silver FGI per precisione, eleganza e spirito competitivo, ottenendo risultati significativi e mettendo in luce il lavoro svolto durante la stagione.

I piazzamenti

LB3 avanzato in 4ª fascia

2º posto Giorgia Giardino

5º posto Alice Pollicino

7º posto Amira Zarba

8º posto Martina Caci

15º posto Chiara Cuvato

In 5ª fascia

1º posto Maria Vittoria Sciascia

3º posto Gabriella Nalbone

9º posto Michele Cirignotta

Junior 1

2º posto Carlotta Emmanuello

Junior 2

3º posto Alisya Fiderio

Senior 1

2º posto Ginevra Caci

5º posto Serena Casciana

6º posto Maria Vittoria Aber

Senior 2

1º posto Claudia Mezzasalma