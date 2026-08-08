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L’azzurra Cosetti è d’argento agli Europei di tuffi dalle grandi altezze

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Elisa Cosetti (Triestina Nuoto) è medaglia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze femminili agli Europei di Parigi. Dalla piattaforma dai 20 metri, piazzata lungo la S...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2026 16:23
L’azzurra Cosetti è d’argento agli Europei di tuffi dalle grandi altezze -
Italia
Italpress
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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Elisa Cosetti (Triestina Nuoto) è medaglia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze femminili agli Europei di Parigi. Dalla piattaforma dai 20 metri, piazzata lungo la Senna, con la Torre Eiffel sulle spalle, la 24enne azzurra totalizza 297.20 punti e si arrende solamente all'ucraina Nelli Chukanivska, oro con 324.70 punti al termine dei quattro round disputati tra ieri e oggi. Completa il podio la tedesca Maike Elena Halbisch, bronzo con 292.15 punti. Per l'Italia è la ventiduesima medaglia nella rassegna continentale di Parigi. Cosetti era già salita sul podio agli europei di Roma 2022, ottenendo il bronzo.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 08 agosto 2026

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