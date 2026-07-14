L'avvocato Gaccione presidente della camera penale "Eschilo", eletti i consiglieri

Eletti presidente e consiglieri

Gela. È l'avvocato Angelo Gaccione il nuovo presidente della camera penale Eschilo. Il neo eletto succede all'avvocato Rocco Guarnaccia, che ha guidato i penalisti del foro locale. Nel nuovo direttivo, sono stati eletti consiglieri gli avvocati Valentina Lo Porto, Joseph Donegani, Filippo Spina, Angelo Cafa', Vittorio Giardino e Giovanni Cantaro. Presente il presidente onorario Giacomo Ventura. A breve, saranno decise le cariche. "Sarà una presidenza di servizio, che cercherà di fare tesoro dell'esperienza, maturata all'interno dell'associazione da oltre un decennio, e che con senso costruttivo e in sintonia con le precedenti presidenze si muoverà lungo la consueta e apprezzata collaborazione istituzionale con i locali uffici giudiziari, avendo cura di preservare la tutela del diritto di difesa e delle garanzie processuali. Inoltre, un'attenzione particolare sarà riservata al ruolo sociale dell'avvocato, quale promotore di legalità e ulteriore agenzia formativa, che vuole contribuire alla crescita intellettuale e culturale della comunità, specie quella giovanile, e dando attenzione alla dimensione del carcere per tenere alta l'attenzione sulle condizioni dei detenuti e avvicinare l'opinione pubblica alle problematiche, relative alla detenzione, per una grande sfida culturale, che possa proiettarsi verso l'auspicio di una modifica del concetto di esecuzione della pena", dice il presidente Gaccione.