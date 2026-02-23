"Lavoro va avanti, con sindaco e gruppo M5s piena fiducia", Morgana: "Attacchi? Dibattito sempre utile"

Il rapporto di fiducia confermato con il sindaco e le polemiche dell'opposizione di centrodestra

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano, di recente, è stato il primo a intervenire, supportando il lavoro dell'assessore M5s Simone Morgana, finito al centro di critiche, anche piuttosto insistite, giunte dall'opposizione, nella vicenda dell'attraversamento pedonale che collega il parcheggio Arena al centro storico. Di Stefano ha parlato di un lavoro pienamente concertato e che rientra nella programmazione amministrativa, a garanzia di una diversa visione della mobilità, soprattutto in centro storico. Valutazioni che arrivano a riprova di un rapporto, politico e amministrativo, piuttosto solido tra il primo cittadino e i pentastellati. “Le critiche mosse dall'opposizione? Ho già detto quello che penso. Onestamente, non so dire perché ci sia stato questo attacco nei miei confronti. Sicuramente - spiega l'assessore Simone Morgana - se ci si limita a non fare nulla, è chiaro che nessuno potrà porre delle questioni. Invece, chi fa e chi propone soluzioni differenti, crea dibattito e devo dire che è sempre utile”. Morgana sa di avere una piena fiducia da parte del primo cittadino, al pari dell'altro assessore in quota M5s, Romina Morselli. Nessuno, nemmeno tra le file pentastellate, nasconde che qualche incomprensione ogni tanto emerge, nei rapporti interni al gruppo. “Nella frenesia del lavoro amministrativo e per la città – aggiunge l'assessore – può capitare, sono questioni non solo superabili ma già superate. C'è un pieno dialogo tra assessori e con il gruppo consiliare. Così come c'è un rapporto di totale fiducia con il sindaco”. Morgana rilancia ancora una volta sul punto della viabilità, che rientra tra le sue deleghe. “Siamo molto attenti a quanto è accaduto, con i gravi incidenti stradali, uno anche mortale – continua – è la velocità che va monitorata. I limiti ci sono, anche sul lungomare. Stiamo predisponendo, comunque, interventi pure con la collocazione di autovelox, che era già in programma”. Morgana guarda inoltre al trasporto pubblico, sul quale punta per un'implementazione ulteriore. “Non dimentichiamo che quando ci siamo insediati – conclude – abbiamo trovato una situazione di forte criticità, con un servizio di trasporto pubblico che quasi non esisteva. Siamo man mano riusciti ad arrivare a un nuovo affidamento e ad attivare ulteriori collegamenti e linee, che prima non c'erano. Abbiamo ancora molta carne al fuoco anche per quanto concerne la valorizzazione degli immobili comunali, altro ambito del quale mi occupo. Vogliamo arrivare a fare in modo che questi beni possa essere valorizzati per l'intera comunità”.