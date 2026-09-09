Lavoro senza pausa: alla Pinacoteca si parla di burnout

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale “Ex Studenti del Liceo Elio Vittorini di Gela”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura guidato da Peppe Di Cristina.

Gela. Riflettori puntati sul burnout lavorativo e sugli effetti dei ritmi sempre più intensi della società moderna. Sabato 12 settembre, alle 17.30, la Pinacoteca comunale “Antonio Occhipinti” ospiterà il convegno “Lavoro senza pausa: il costo umano dell’iper-efficienza”, un appuntamento aperto alla cittadinanza dedicato al benessere psicologico e professionale.



L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale “Ex Studenti del Liceo Elio Vittorini di Gela”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura guidato da Peppe Di Cristina.



Ad aprire i lavori saranno i saluti del sindaco Terenziano Di Stefano, della presidente del Consiglio comunale Paola Giudice e dell’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina. A seguire gli interventi dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni Francesco Puccio, che approfondirà gli aspetti psicologici e relazionali dello stress professionale, e della counselor e business coach Tatiana Mauro, che affronterà il tema della prevenzione e della gestione del carico lavorativo.



A moderare l’incontro sarà Elias D’Aleo, presidente dell’associazione organizzatrice. Un momento di confronto per accendere l’attenzione su un fenomeno sempre più presente nel mondo del lavoro e sulle strategie per riconoscerlo e prevenirlo.