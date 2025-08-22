"Lavoriamo a rete civica regionale", Scicolone: "A breve adesione di un importante esponente"

E' evidente che fuori dai partiti si voglia dare un contributo consistente, amministrativo e politico, così da sviluppare un progetto che non sia solo di supporto ai partiti ma permetta alla rete civica di stare alla pari

Gela. I civici, come ha confermato ieri il consigliere comunale Davide Sincero, sono convinti che il “modello Gela” del sindaco Di Stefano possa essere terreno politico di coltura per assemblare un'identità effettiva tra partiti e appunto entità come “Una Buona Idea”, nate e cresciute non sotto insegne ufficiali. L'amministrazione Di Stefano, che ha superato il primo anno di vita, è per molti “laboratorio” nel quale lavorare non solo per dare continuità amministrativa ma anche per mostrare numeri, in vista delle prossime regionali. Per ora, tutte le attenzioni vanno alle scadenze imminenti, in primis quella del bilancio. I civici, ormai da tempo, sono inoltre impegnati nella costruzione di una vera e propria rete di movimenti, per ora su base provinciale. Mesi addietro, è stata annunciata la nascita di “Territorio comune”, insieme ai nisseni di “Futura” e ai mazzarinesi di “Mazzarino Lab”. “Abbiamo proseguito anche in questo periodo – dice il referente provinciale di “Una Buona Idea” Giovanni Scicolone – stiamo ricevendo tante adesioni sul territorio. A breve, ufficializzeremo il sì di un importante esponente, che fu candidato alle ultime regionali, ottenendo un risultato importante. Con “Mazzarino lab” siamo stati impegnati nel costruire proposte alternative alla rete ospedaliera che penalizza il territorio. Insieme a “Futura”, collaboriamo spesso pure sulla rete civica di Trieste”. Al progetto civico, nei mesi, è stato spesso affiancato l'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Scicolone è molto netto, seppur ulteriori particolari verranno resi noti a fine settembre. "Lavoriamo per una rete civica regionale”, aggiunge. E' evidente che fuori dai partiti si voglia dare un contributo consistente, amministrativo e politico, così da sviluppare un progetto che non sia solo di supporto ai partiti ma permetta alla rete civica di stare alla pari, in un'alleanza a pieno regime, che si misurerà probabilmente già alle urne delle regionali. Le aperture, fino a oggi, non sono mancate, con in testa quelle di alleati di spicco, come il vicepresidente Ars Di Paola e l'assessore comunale dem Di Cristina.

In foto Giovanni Scicolone