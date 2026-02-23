Lavori villa, Fava: "Non può rimanere chiusa per troppi mesi, cercheremo di ridurre i tempi"

La previsione di durata, con la villa che intanto rimarrà chiusa, abbraccia diversi mesi

Gela. I lavori di manutenzione, a partire dalle aree verdi, nella villa comunale “Garibaldi” sono in fase di avvio, come comunicato la scorsa settimana dall'amministrazione. Si tratta di interventi che saranno effettuati a carico di Eni Plenitude, a compensazione rispetto alle autorizzazioni che l'ente comunale ha concesso per un progetto fotovoltaico dell'azienda del gruppo multinazionale. La previsione di durata, con la villa che intanto rimarrà chiusa, abbraccia diversi mesi. “Cercheremo certamente di ridurre i tempi – dice invece il vicesindaco Giuseppe Fava – la villa comunale non può rimanere chiusa al pubblico per troppi mesi, soprattutto man mano che si avvicineranno i mesi primaverili ed estivi e con la riqualificazione delle aree limitrofe che è in corso. Insieme al sindaco Di Stefano faremo in modo che le attività non si protraggano eccessivamente, così da permettere ai cittadini di usufruire di questo spazio, da sempre molto importante”.