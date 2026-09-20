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Lavori sul lungomare per ripristinarlo, Di Stefano: "C'è invece chi sotto l'aria condizionata chiede le dimissioni"

Sul posto, c'è il sindaco Terenziano Di Stefano, che continua a informare sull'evolversi della situazione e non trascura le critiche aspre mosse da una parte dell'opposizione, quella di centrodestra, che ne ha chiesto le dimissioni

A cura di Redazione Redazione
20 settembre 2026 15:29
Lavori sul lungomare per ripristinarlo, Di Stefano: "C'è invece chi sotto l'aria condizionata chiede le dimissioni" -
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Attualità
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Gela. Sono in corso i lavori di ripristino del tratto del lungomare Federico II di Svevia maggiormente colpito dagli allagamenti. E' stato chiuso provvisoriamente proprio per permettere gli interventi. Sul posto, c'è il sindaco Terenziano Di Stefano, che continua a informare sull'evolversi della situazione e non trascura le critiche aspre mosse da una parte dell'opposizione, quella di centrodestra, che ne ha chiesto le dimissioni insieme a quelle della sua giunta. “In queste ore c’è chi, comodamente sotto l’aria condizionata, ha scelto di criticare e chiedere le dimissioni mie e della giunta comunale. Poi, c’è chi, invece, è sul campo a lavorare e a risolvere i problemi. Noi siamo tutti al lavoro. Diverse aziende sono coinvolte nelle operazioni e stiamo coordinando gli interventi necessari. Siamo impegnati nella pulizia del lungomare”, ha scritto sui social Di Stefano. Amcora una volta, pur senza citare direttamente le forze politiche che ne hanno chiesto le dimissioni, lancia un appello a tutti. “Gela ha bisogno di soluzioni, non di parole”, ha concluso.

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