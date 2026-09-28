Lavori "Sturzo", sopralluogo Cuvato: "Opere verso la conclusione per una prima consegna"

Ha effettuato un nuovo sopralluogo nell'istituto “Sturzo”, anche per l'esigenza di assicurare nuovi spazi agli studenti

Gela. Un cantiere, di competenza del Libero Consorzio di Caltanissetta, che si è prolungato nel tempo, più di ciò che era stato preventivato. Entro metà ottobre, però, la consegna parziale di alcuni piani dell'istituto “Sturzo” di via Romagnoli sembra più che probabile. Il consigliere provinciale e consigliere comunale dem Antonio Cuvato, ormai da quando si è insediato lo scorso anno in Provincia, ha iniziato a monitorare tutti gli interventi di edilizia scolastica in carico all'ente. Ha effettuato un nuovo sopralluogo nell'istituto “Sturzo”, anche per l'esigenza di assicurare nuovi spazi agli studenti. “Il monitoraggio va avanti in pieno accordo con il presidente Tesauro e i consiglieri delegati – dice Cuvato – per almeno ventitré classi ritengo che i lavori possano essere chiusi entro metà ottobre. Saranno poi necesarie le verifiche tecniche e comunque il cantiere potrebbe essere ultimato entro fine anno. Purtroppo, alcuni furti e la necessiatà di varianti in corso d'opera hanno rallentato. Le opere si presentano al massimo della loro efficienza, con tapparelle, infissi e climatizzazione, per ciò che concerne il primo lotto che va verso la conclusione”. Un'utilità anche organizzativa. “Bisogna limitare al massimo i disagi dovuti a studenti costretti a svolgere lezioni con corsi spacchettati e smistati in più strutture. Il lavoro viene condotto sempre con la massima responsabilità verso le esigenze delle scuole”, conclude Cuvato.