Lavori stadio "Presti", appalto ufficialmente affidato: chiuso l'iter con l'assegnazione

I lavori sono stati ufficialmente affidati

Gela. Dopo l'affidamento lavori del cosiddetto “Cluster 1”, per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente, a Macchitella, è stato formalizzato, attraverso un atto ufficiale dell'Ufficio regionale di committenza, anche quello per la rifunzionalizzazione dello stadio “Presti”. Il progetto prevede interventi per oltre un milione di euro, sempre coperti con fondi Pnrr, oltre a una quota di compartecipazione comunale. Tra questi, la copertura della tribuna dell'impianto di via Niscemi. I lavori sono stati ufficialmente affidati al Consorzio stabile Appaltitalia, con sede a Caltagirone. Sono state concluse le verifiche di rito. L'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Peppe Di Cristina, ha voluto fortemente evitare un definanziamento che a un certo punto sembrava quasi certo. Invece, l'iter è stato ripreso e completato, fino alla gara d'appalto, affidata in via ufficiale. Come per la struttura polivalente di Macchitella, pure per gli interventi nello stadio “Presti” si attende l'avvio vero e proprio dei cantieri, che dovrebbero andare a regime dall'inizio del prossimo anno. Ci sono tempistiche serrate da rispettare. Gli uffici del settore lavori pubblici, coordinati dall'assessore Luigi Di Dio, si sono fatti carico di una fase istruttoria molto complessa. Il sindaco Di Stefano e l'assessore Di Cristina hanno avuto contatti diretti e un confronto tecnico, in sede ministeriale, proprio per finalizzare e garantire la prosecuzione delle procedure, ora completate. Negli scorsi giorni, lo stadio è stato dotato di un'illuminazione conforme, che mancava da tempo. Sono in corso, infine, i lavori di rifacimento della palestra, sempre con finanziamenti Pnrr.