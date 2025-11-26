Lavori ponte Tenutella, Scuvera: "Non ci sono ritardi dalla Regione, i due Comuni devono attivarsi"

Scuvera sollecita le due amministrazioni

Gela. A segnalare l'impasse, nella vicenda del ponte che collega le frazioni balneari di Piano Marina e Tenutella, è stato il consigliere comunale e provinciale dem Antonio Cuvato, che ha indotto il suo partito a proporre un'interrogazione all'Ars. Servono infatti lavori di messa in sicurezza e consolidamento. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera esclude però che il mancato avvio sia da addebitare alla Regione. “Il Genio civile ha fatto il proprio dovere, il progetto esecutivo è pronto da tempo ed è stato inviato a gennaio scorso ai sindaci di Gela e Butera, che sono gli enti sui cui territori ricade l’opera. Adesso – dice - serve un passaggio semplice ma fondamentale: i due sindaci, insieme, devono trasmettere all’assessorato regionale infrastrutture, trasporti e mobilità, una nota per l'eventuale prossima programmazione. Senza quella nota congiunta, la Regione non potrà procedere. Non c’è nessuna volontà di scaricare responsabilità ma è corretto raccontare come stanno le cose. Il territorio aspetta da anni un ponte sicuro e funzionante: ognuno deve fare la propria parte e farla subito”. Scuvera sollecita le due amministrazioni. “Da parte mia ho seguito la vicenda e c’è massima disponibilità a monitorare ancora ogni passaggio, una volta arrivata la richiesta formale dei Comuni. Si proceda senza perdere un giorno. Questo è il momento della collaborazione istituzionale e non delle polemiche – aggiunge - le famiglie e le attività della zona di Tenutella meritano risposte chiare e tempi certi. Continuerò a lavorare per questo”.