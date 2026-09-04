Lavori nell'area industriale, perizia per ripresa attività: c'è stato sollecito amministrazione

Si è resa necessaria una perizia di variante, dopo la sospensione delle attività

Gela. I lavori furono affidati e poi formalmente consegnati per l'avvio, ormai un anno fa. Da allora, però, non sono ancora stati completati. Per gli interventi di manutenzione e riqualificazione delle arterie stradali dell'area industriale di contrada Brucazzi, l'amministrazione comunale ha anche sollecitato l'Irsap. Si è resa necessaria una perizia di variante, dopo la sospensione delle attività affidate a un'azienda campana e in subappalto a un'impresa della provincia di Palermo. I fondi erano stati autorizzati dalla Regione. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone, con una nota ufficiale, nelle scorse settimane, hanno chiesto riscontri ai tecnici Irsap. Il provvedimento che autorizza la perizia di variante e suppletiva, su un importo di oltre un milione e mezzo di euro, dovrebbe servire alla ripresa dei lavori, che tra gli altri interventi ricomprendono le manutenzioni dell'asse portuale di collegamento con l'area Eni.