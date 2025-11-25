Lavori manutenzione teatro "Eschilo", c'è il decreto per i fondi: M5s, "diamo centralità alla cultura"

Il finanziamento per il teatro

Gela. Sono somme, per un totale di 150mila euro, da utilizzare prima possibile per gli interventi di manutenzione del teatro Eschilo. L'assessorato regionale delle infrastrutture ha rilasciato il decreto di finanziamento. I fondi erano stati previsti in un emendamento alla legge finanziaria, su iniziativa del parlamentare Ars Nuccio Di Paola. I cinquestelle, a maggior ragione, lo considerano un passo importante. "Un ulteriore strumento finanziario che arriva dalla Regione e grazie al Movimento cinquestelle e all'azione politica dell'onorevole Nuccio Di Paola. Ancora una volta la politica del Movimento mostra attenzione verso la città cercando di soddisfarne le esigenze. Grande attenzione al mondo della cultura e del teatro da parte di una componente politica che oggi sta investendo in processi economici diversi rispetto a quelli del passato, pur senza dimenticare l'entità già consolidata", fanno sapere dal gruppo consiliare con Francesco Castellana, Vincenzo Tomasi e Massimiliano Giorrannello. Un concetto ribadito dal presidente del consiglio Paola Giudice. "Questa è la strada giusta da percorrere, insieme al sindaco e con tutte le forze politiche di maggioranza e ciò per migliorare la qualità della vita della nostra comunità", aggiungono.