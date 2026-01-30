Lavori Ancora, dal 3 febbraio stop acqua ai serbatoi Montelungo e Caposoprano

Dal 3 febbraio e fino a fine interventi

Gela. Siciliacque comunica che a partire dalle ore 7 circa del 3 febbraio sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa per l’esecuzione di alcuni interventi. Ne consegue che dal 3 febbraio e fino a fine interventi, sarà interrotta la distribuzione nei comuni di Caltanissetta, Mazzarino, San Cataldo e Gela – solamente zone servite dai serbatoi Caposoprano e Montelungo. Sarà comunicato ogni utile aggiornamento sulla ripresa il calendario aggiornato.