Lavoratore morto in una delle aree di pozzo, stroncato da un malore

L'operaio è morto e per lui non c'è stato nulla da fare

Gela. Sarebbe stato colto da un malore ed è deceduto, forse per un infarto. Si tratta di un lavoratore impegnato nell'indotto di Enimed, di circa sessant'anni. La morte è avvenuta mentre era impegnato in una delle aree di pozzo. Si occupava di verniciatura e sabbiatura per conto di una società dell'indotto della multinazionale. I fatti si sono verificati questa mattina. Per lui, non c'è stato nulla da fare.