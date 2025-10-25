L'atto d'amore per la prevenzione contro i tumori, in prima fila le donne in rosa

Iniziativa per la prevenzione contro i tumori

Gela. Con il motto “Prevenire è un atto d’amore…Comincia da te!”, la Camminata in Rosa 2025 ha colorato la città, rinnovando il suo messaggio di speranza e solidarietà. L’iniziativa, parte del progetto nazionale “Ottobre Rosa”, invita la cittadinanza a unirsi in un gesto concreto per la salute e la vita, sottolineando l’importanza della prevenzione dei tumori femminili. I partecipanti si sono radunati nel Vico Santa Lucia, da cui è partito il corteo lungo Corso Vittorio Emanuele fino all’Aula Consiliare del Comune di Gela. Qui, il sindaco Terenziano Di Stefano, la presidente del consiglio Paola Giudice e l’assessore alla sanità Filippo Franzone hanno dato il benvenuto con i saluti istituzionali. A seguire, esperti e medici hanno portato la loro testimonianza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: tra loro Antonio Moscato, Anna Rita Ruvio, Maurizio Ristagno e Giuseppe Di Martino, senologo e direttore della Breast Unit. L’incontro è stato moderato da Giusi Rinzivillo, presidente della Fidapa sezione di Gela, e Maria Grazia Mauro, presidente dell’Inner Wheel, che hanno guidato dibattiti e momenti di confronto con i partecipanti. L’iniziativa è stata promossa da ADOS Italia Gela O.D.V. in collaborazione con Fidapa, Rotary, Soroptimist, Lions Club, Order of St. John of Jerusalem e il Comune di Gela. L’obiettivo principale della manifestazione è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili, incoraggiando controlli regolari e stili di vita sani. La Camminata in Rosa 2025 si conferma così come un momento di unione, partecipazione e informazione, in cui la comunità gelese si mobilita per la salute e la vita delle donne.