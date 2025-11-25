L’Atalanta sfida l’Eintracht, Palladino “Serve la scintilla”

FRANCOFORTE (GERMANIA)(ITALPRESS) - "Indubbiamente già la parola Champions mette emozione, ma non c'è spazio per le emozioni, dobbiamo essere concentrati. L'Eintracht è una squadra forte, sappiamo che...

FRANCOFORTE (GERMANIA)(ITALPRESS) - "Indubbiamente già la parola Champions mette emozione, ma non c'è spazio per le emozioni, dobbiamo essere concentrati. L'Eintracht è una squadra forte, sappiamo che questa è una competizione importante, l'emozione la lasciamo al fischio d'inizio. Mi emoziona invece vedere i ragazzi che quotidianamente danno tutto, questo mi lascia ben sperare nel futuro, ho avuto belle risposte in questi giorni". Raffaele Palladino ha le idee chiare, il nuovo tecnico dell'Atalanta, domani all'esordio in carriera in Champions League contro l'Eintracht Francoforte, ha precisato quali sono gli aspetti su cui lavorare per uscire dal periodo complicato: "Questa squadra deve ritrovare l'entusiasmo e lo ritrovi con le vittorie, ma non arrivano a caso, ci sono lavoro e sacrificio, bisogna mettere dentro tutto quello che è mancato. Ci manca la scintilla per prendere il percorso che vogliamo. Voglio vedere una squadra più intensa, una squadra in grado di muovere la palla da una parte all'altra, non voglio vedere un gruppo che si abbatte, dobbiamo giocarcela con tutti. Voglio vedere una squadra coraggiosa".

Palladino è poi tornato sugli avversari che la Dea affronterà domani: "Non vediamo l'ora di scendere in campo, affrontiamo una squadra di assoluto valore, giocano bene a calcio, noi ci teniamo a far bene, ci portiamo da Napoli un ottimo secondo tempo, voglio rivedere quell'Atalanta lì, con quella leggerezza, la cosa che mi lascia tranquillo è vedere come i ragazzi hanno lavorato in questi giorni. La Champions League alza il livello - ha aggiunto -, ci permette di competere con squadre forti. Bisogna avere rispetto dei nostri avversari, fanno tanti gol, ma noi siamo venuti qui con la consapevolezza che possiamo fare una grande prestazione. Vogliamo ritrovare il nostro Dna".

Presente in conferenza anche l'attaccante dei bergamaschi Gianluca Scamacca, tornato al gol nell'ultima sfida in campionato contro il Napoli: "Nella scorsa partita sono entrato carico, ma la cosa che mi è piaciuta e che non vedevo da tanto tempo è che abbiamo giocato insieme. Ho rivisto una squadra unita, questa è la cosa più importante al di là di chi gioca o meno". L'ex West Ham ha poi ribadito che la differenza di rendimento della squadra tra campionato e Champions non è dovuta all'atteggiamento: "Nessuno entra in campo pensando che la Champions sia più importante, ogni partita che facciamo diamo il 100%. I dati dicono che abbiamo fatto meglio rispetto al campionato, non c'è dubbio, ma cercheremo di cambiare l'inerzia. E' sempre bello giocare in questa competizione, io la rincorro da due anni. Sarà una partita intensa e difficile, faremo di tutto per portare a casa la vittoria".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).