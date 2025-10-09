L’assessore allo sport incontra le ginnaste e i ginnasti dell’Acrobatic Group

Un incontro all’insegna dello sport, del talento e dell’orgoglio cittadino.

Gela. Ieri pomeriggio l’assessore allo Sport Peppe Di Cristina si è recato presso la palestra Acrobatic Group per incontrare le giovani ginnaste che lo scorso giugno hanno partecipato con successo alle finali Nazionali di Ginnastica artistica che si sono svolte a Cesenatico. Nel corso della visita, l’assessore ha voluto rendere omaggio all’impegno e ai successi delle atlete, consegnando una targa di riconoscimento agli istruttori della palestra per il prezioso lavoro svolto nella crescita sportiva e personale delle ragazze.

«Siete l’esempio concreto di come la passione, la disciplina e il sacrificio possano portare lontano – ha dichiarato Di Cristina – Gela può essere orgogliosa di voi».

L’assessore ha inoltre invitato le ginnaste a partecipare a una seduta del Consiglio comunale, dove verranno ufficialmente omaggiate per i risultati ottenuti e per aver portato alto il nome della città a livello nazionale. Un momento di festa e riconoscenza che sottolinea il valore dello sport come strumento di crescita, coesione e identità territoriale.

