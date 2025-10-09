L’assessore allo sport incontra le ginnaste e i ginnasti dell’Acrobatic Group
Un incontro all’insegna dello sport, del talento e dell’orgoglio cittadino.
Gela. Ieri pomeriggio l’assessore allo Sport Peppe Di Cristina si è recato presso la palestra Acrobatic Group per incontrare le giovani ginnaste che lo scorso giugno hanno partecipato con successo alle finali Nazionali di Ginnastica artistica che si sono svolte a Cesenatico. Nel corso della visita, l’assessore ha voluto rendere omaggio all’impegno e ai successi delle atlete, consegnando una targa di riconoscimento agli istruttori della palestra per il prezioso lavoro svolto nella crescita sportiva e personale delle ragazze.
«Siete l’esempio concreto di come la passione, la disciplina e il sacrificio possano portare lontano – ha dichiarato Di Cristina – Gela può essere orgogliosa di voi».
L’assessore ha inoltre invitato le ginnaste a partecipare a una seduta del Consiglio comunale, dove verranno ufficialmente omaggiate per i risultati ottenuti e per aver portato alto il nome della città a livello nazionale. Un momento di festa e riconoscenza che sottolinea il valore dello sport come strumento di crescita, coesione e identità territoriale.
Di seguito l'elenco delle ginnaste:
Chiara D’Arma
Marta Famà
Paola Condorelli
Giulia Famà
Sofia Biundo
Benedetta Vella
Celeste Sciacca
Chanel Gallo
Gabriella Nalbone
Maria Vittoria Sciascia
Michelle Cirignotta
Giorgia Cassarà
Clarissa Dierna
Dayana Bonvissuto
Carlotta Messina
Carlotta Emmanuello
Maria Vittoria Aber
Claudia Mezzasalma
Ginevra Caci
Alisya Fiderio
Serena Casciana
Giorgia Giardino
Martina Caci
Maria Voddo
Maria Vittoria Pizzardi
Nicole Cremona
Marta Lo Bartolo
Beatrice Cartina
Carlotta Rinzivillo
Martina Romito
Amira Zarba
Alice Pollicino
Gaia Cocchiara
Gloria Barbarino
Giorgia Zisa
Charline Caci
Marta Pecorella
Maria Paola Granvillano
Ludovica Vella
Maria Vittoria di Paola
Chiara Caci
Giorgia Aliotta
Sofia Lopes
Lara Flores
Beatrice Attardi
Eliana Scerra
Roberta di Forte
Sofia Li Pomi
Giulia Federico
Giulia Pausata
Annachiara Famao
Adriano Aliotta
Francesco di Corrado
Mattia Licco