L'assenza del pubblico non frena il Basket Gela, battuto Cus Catania

Vittoria interna nonostante le porte chiuse

Gela. Dinanzi a tribune prive di sostenitori, il Gela Basket torna a vincere al PalaLivatino, stavolta contro il Cus Catania. Buona prestazione corale da parte dei padroni di casa, che si aggiudicano il delicato confronto per 88-78 al termine di una sfida equilibrata. Il primo quarto vede avanti il quintetto etneo, che nei primi 10 minuti mette a referto 26 punti contro i 22 dei locali, sempre sul pezzo. La reazione arriva nell’immediato e i biancazzurri vanno negli spogliatoi forti di 10 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo tempo i padroni di casa contengono bene le scorribande avversarie e difendono la doppia cifra di vantaggio fino alla fine del match, blindando la vittoria e regalando un sorriso agli appassionati che non hanno potuto gremire l’impianto gelese. Da segnalare l’ottimo esordio in biancazzurro di Tarik Hajrovic, autore di 22 punti.