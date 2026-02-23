L’Asd Acrobatic Group sfiora il podio ai Campionati di Federazione
Due quarti posti e grande debutto delle giovanissime
Gela. Grande emozione e ottimi risultati per l’Asd Acrobatic Group di Gela, protagonista sabato a Rosolini in occasione della 1ª prova a squadra dei Campionati di Federazione, riservata alle categorie LA3 base e LB3 base. È stato uno straordinario debutto federale per le giovanissime atlete della società gelese, che hanno affrontato la pedana con determinazione e spirito di squadra. Per un soffio non è arrivato il podio: ben due squadre hanno conquistato il 4º posto su 13 squadre partecipanti, sfiorando una medaglia che sarebbe stata il coronamento perfetto di una giornata intensa e ricca di emozioni.Qualche errore su alcuni attrezzi ha impedito di salire sul podio, ma le gare servono anche a questo: crescere, imparare e trasformare ogni imperfezione in un’occasione di miglioramento. Le giovani atlete hanno dimostrato talento, carattere e una grande voglia di mettersi in gioco, regalando al pubblico esibizioni coinvolgenti e cariche di entusiasmo.
I piazzamenti:
4º posto – Squadra LA3 Giovanissime
• Cloe Pistritto
• Giulia Di Dio
• Elenoire Bodinaku
• Elisa Famà
4º posto – Squadra LB3 Giovanissime
• Giorgia Zisa
• Chiara D’Arma
• Marta Famà
• Gaia Conti
10º posto – Squadra LA3 Giovanissime
• Marika Curvá
• Diana Torregrossa
• Giorgia Pagano
L’Asd Acrobatic Group torna dunque a casa con due prestigiosi quarti posti e un decimo posto che, nonostante qualche sbavatura, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita sportiva delle atlete. Soddisfatti e già proiettati verso i prossimi impegni i tecnici Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa e Virginia Tarabbi, che credono fermamente nel potenziale di ogni atleta e continuano a lavorare con passione per accompagnarle in un percorso di crescita tecnica e personale.