L’Argentina soffre ma vola agli ottavi, Capo Verde battuto ai supplementari

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'Argentina vola agli ottavi di finale con il brivido, battendo 3-2 Capo Verde ai supplementari. Apre le marcature Messi, pareggia Duarte nella ripresa; l'Albiceleste...

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'Argentina vola agli ottavi di finale con il brivido, battendo 3-2 Capo Verde ai supplementari. Apre le marcature Messi, pareggia Duarte nella ripresa; l'Albiceleste la spunta all'extra time con il gol di Lisandro Martinez e l'autogol di Diney, che rendono inutile la bellissima rete di Cabral. La squadra di Scaloni sfiderà ora l'Egitto. Argentina in controllo della gara, senza però essere troppo aggressiva. Il più pericoloso nella prima mezz'ora è il solito Messi, che la sblocca al 29'. Lancio di quasi 50 metri di Lisandro Martinez, aggancio perfetto in area e Vozinha battuto col mancino. Messi firma l'1-0, sale a sette reti nel torneo in corso e a quota 20 in carriera nei Mondiali. L'Albiceleste abbassa i giri del motore in avvio di ripresa, e Capo Verde ne approfitta per guadagnare campo. Deroy Duarte pareggia i conti al 59'. Azione manovrata della squadra di Bubista, la palla arriva a Mendes, che dalla destra serve il numero 14 in area, bravo a girarsi e a infilare in rete sul palo opposto. 1-1. Il gol subito sveglia l'Argentina, che si ributta in avanti. Al 63' Messi si inserisce centralmente e arriva davanti a Vozinha, che chiude la saracinesca al numero dieci. Rischia tantissimo Capo Verde all'81', ma Lopes in scivolata intercetta un cross pericolissimo di Molina, mettendo la sfera in angolo. L'offensiva Albiceleste non è abbastanza efficace: 1-1 al 90' e partita ai supplementari. Servono 120 secondi di extra time all'Argentina per tornare avanti. Angolo dalla sinistra, spizzata di Mac Allister per Lisandro Martinez, che dal lato opposto dell'area piccola infila Vozinha. Capo Verde però non molla, e al 103' trova nuovamente il pareggio con una magia di Lopes Cabral, che si accentra da sinistra e fulmina Martinez con un destro a giro. L'Argentina si riprende dalla doccia fredda e torna avanti al 111': angolo di Messi, tocco decisivo di Diney e autogol per il 3-2. L'Albiceleste soffre nel finale, ma il fortino di Martinez resiste. Saranno ottavi di finale con l'Egitto.

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(ITALPRESS).