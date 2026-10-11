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L’annuncio di Trump “Tregua Russia-Ucraina sulle infrastrutture energetiche”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato". Lo annuncia sul social Truth il...

A cura di Redazione Redazione
11 ottobre 2026 18:00
L’annuncio di Trump “Tregua Russia-Ucraina sulle infrastrutture energetiche” -
Italia
Italpress
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato". Lo annuncia sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che conclude: "Non violatela!".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 11 ottobre 2026

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