L’annuncio di Trump “Tregua Russia-Ucraina sulle infrastrutture energetiche”
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato". Lo annuncia sul social Truth il...
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato". Lo annuncia sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che conclude: "Non violatela!".
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(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/lannuncio-di-trump-tregua-russia-ucraina-sulle-infrastrutture-energetiche/
Verificato il: 11 ottobre 2026