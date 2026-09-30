L'analisi politica e i grandi temi irrisolti, civici hanno incontrato Di Stefano: "Città in piazza per sanità"

In serata, l'analisi non ha trascurato gli esiti del vertice di maggioranza della scorsa settimana e i civici non hanno intenzione di allentare l'impegno programmatico e di prospettiva, a supporto del capo dell'amministrazione

Gela. Come abbiamo riferito in giornata, è stato direttamente il sindaco Terenziano Di Stefano a incontrare il suo gruppo politico di riferimento, quello dei civici di "Una Buona Idea". In serata, l'analisi non ha trascurato gli esiti del vertice di maggioranza della scorsa settimana e i civici non hanno intenzione di allentare l'impegno programmatico e di prospettiva, a supporto del capo dell'amministrazione. I dirigenti di "Una Buona Idea" concentrano l'attenzione sui temi più attuali. "Durante la riunione, ampio spazio è stato dedicato al tema del porto, infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio. Il direttivo ha espresso soddisfazione per l’ultimo incontro tra il sindaco e l’Autorità portuale, considerato un segnale positivo di collaborazione istituzionale e di attenzione verso un’opera che può rappresentare un volano decisivo per la città. Il movimento seguirà con attenzione gli sviluppi, sostenendo ogni percorso che possa accelerare la riqualificazione e la piena operatività del porto", fanno sapere. Il tema dei temi rimane quello della vertenza sanità. "La situazione sanitaria locale resta al centro dell’agenda politica del movimento. Il direttivo ha ribadito la propria preoccupazione per le condizioni dell’ospedale Vittorio Emanuele e per la carenza di servizi essenziali, confermando l’impegno a mantenere alta l’attenzione pubblica e istituzionale su un tema che riguarda la sicurezza e la dignità dei cittadini", spiegano i civici che rilanciano l'appello verso il corteo di sabato mattina. "È stata definita la partecipazione attiva alla manifestazione del 3 ottobre, iniziativa fondamentale per chiedere con forza il potenziamento dell’ospedale e dei servizi sanitari. Il direttivo invita la cittadinanza, le associazioni e tutte le realtà del territorio a unirsi a questa mobilitazione, affinché la voce di Gela sia forte, compatta e ascoltata. Il direttivo di Una Buona Idea conferma il proprio impegno a lavorare con serietà, responsabilità e trasparenza per il bene della città", concludono gli esponenti di "Una Buona Idea".