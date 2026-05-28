L’Amministrazione premia l’Under 15 Elite del Gela Calcio

Il Sindaco di Stefano e l’assessore allo Sport, Di Cristina, hanno ricevuto i piccoli campioncini con i quali si sono complimentati e consegnato una targa ricordo.

Gela. Riconoscimento per la squadra Under 15 del Gela Calcio. I ragazzini biancazzurri, allenati da Angelo Turco e coordinati dal responsabile del settore giovanile Alessio Catania, hanno dominato e vinto il campionato regionale Under 15 Elite. Un risultato eccezionale che premia i giovani talenti del calcio gelese. Ieri pomeriggio il Sindaco Terenziano di Stefano e l’assessore allo Sport, Peppe Di Cristina, hanno ricevuto i piccoli campioncini con i quali si sono complimentati e consegnato una targa ricordo. “Siete il futuro del calcio gelese - è stato detto – e ci auguriamo di trovarvi presto in prima squadra”.

Vicenda Gela Calcio

Il Sindaco ha confermato anche ieri pomeriggio che i contatti con un nuovo potenziale socio sono frequenti. Sono allo studio la situazione finanziaria del club da parte degli investitori interessati. Nei primissimi giorni della settimana prossima potranno essere definiti formalmente.



