L’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede in visita privata a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) & Sigita Maslauskaite-Mazyliene, Ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede, è stata in visita privata a Palermo. Accompagnata dal consorte, è stata accompagnata dall& Alessandro Palmigiano, Con

PALERMO (ITALPRESS) – Sigita Maslauskaite-Mazyliene, Ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede, è stata in visita privata a Palermo. Accompagnata dal consorte, è stata accompagnata dall’avvocato Alessandro Palmigiano, Console onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana.

Nel corso della permanenza a Palermo l’ambasciatrice ha visitato il Consolato onorario della Repubblica di Lituania, in via Rosolino Pilo, e alcuni luoghi simbolo della città: è stata ospite del Sovrintendente Marco Betta presso il Teatro Massimo e ha successivamente incontrato l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella.

“In una fase di significativo sviluppo delle connessioni internazionali della città di Palermo, questa visita rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento dei rapporti tra la Lituania e il territorio siciliano, con potenziali ricadute positive sul piano culturale, istituzionale ed economico”,

-Foto Consolato onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana-

(ITALPRESS).