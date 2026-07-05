L’ambasciatore statunitense Fertitta visita Cefalù: “Legame profondo tra la Sicilia e gli Usa” / Video

CEFALU’ (PALERMO) – L’ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta ha fatto visita a Cefalù, cittadina che ha dato i natali ai suoi familiari, in occasione del 250esimo anniversario dell’indipendenza americana e per celebrare le relazioni bilaterali.

CEFALU’ (PALERMO) – L’ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta ha fatto visita a Cefalù, cittadina che ha dato i natali ai suoi familiari, in occasione del 250esimo anniversario dell’indipendenza americana e per celebrare le relazioni bilaterali.

“In questo momento particolare della storia della nostra nazione, sono onorato di tornare a Cefalù, luogo in cui affondano le radici della mia famiglia”, ha scritto Fertitta su instagram. “Essere qui, e visitare la magnifica Cattedrale di Cefalù – aggiunge – mi ricorda il legame profondo e duraturo tra la Sicilia e gli Stati Uniti, nonché le generazioni di siculo-americani che continuano a mantenere vivo questo rapporto. Sono particolarmente grato al Vescovo di Cefalù, S.E. Monsignor Giuseppe Marciante, per aver ricostruito la storia della mia famiglia fino al 1566, e al Sindaco Daniele Tumminello e alla cittadinanza di Cefalù per la calorosa accoglienza e per l’entusiasmo con cui celebrano i legami duraturi tra i nostri due Paesi. Sono riconoscente per l’opportunità di riflettere su questi legami e sulle amicizie che continuano a rafforzarli ancora oggi”.

IL VIDEO

-Foto screenshot video Comune di Cefalù-

(ITALPRESS).