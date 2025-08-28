L'allargamento "ad altri partiti", il programma, l'alleanza e la ricandidatura: Di Stefano a carte scoperte

La fase due arriverà entro fine anno e qualche "rimescolamento" potrebbe riservarlo. Di fatto, Di Stefano ribadisce che l'allargamento del “modello Gela” non è per nulla un'opzione peregrina, anzi

Gela. La riunione richiesta dai dem al sindaco Di Stefano e della quale abbiamo riferito, certamente non lacera il rapporto tra il partito e il primo cittadino, però qualche spunto in più l'ha fornito. Quello della rappresentanza, sulla base degli esiti elettorali dello scorso anno, è un capitolo che i democratici non hanno mai messo sotto il tappeto e continuano ad attendere la ridefinizione delle caselle nel governo locale. Però, il confronto è stato anche programmatico e tutti concordano sul fatto che sul bilancio non possono esserci cedimenti. E' il ponte essenziale tra la sponda amministrativa e quella politica. Senza strumento finanziario non potrà esserci lo sviluppo del percorso per il superamento del dissesto. La fase due arriverà entro fine anno e qualche "rimescolamento" potrebbe riservarlo. Il sindaco è stato molto chiaro, andrà valutato ogni aspetto insieme a tutti gli alleati, nessuno escluso, e “con altri partiti che si intravedono in un percorso politico futuro”. Di fatto, Di Stefano ribadisce che l'allargamento del “modello Gela” non è per nulla un'opzione peregrina, anzi. Ne aveva già parlato qualche settimana fa e adesso richiama proprio eventuali partiti che possano decidere di accettare il patto amministrativo e politico, in un'ottica più lunga che passa dalle scadenze elettorali, sia regionali che nazionali. Sullo sfondo, ma non troppo, potrebbe già balenare una sua ricandidatura, a conclusione di questo primo mandato. Del resto, la “prospettiva dei dieci anni” è un caposaldo non solo del primo cittadino ma pure di importanti sponsor politici del “modello Gela”, con in testa il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, già ampiamente impegnato nel tracciare le prime linee di una futura coalizione per le regionali.

In foto il sindaco Di Stefano