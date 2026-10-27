L’Aeroporto di Palermo amplia l’offerta food & beverage con tre nuovi format / Video

PALERMO (ITALPRESS) – L’Aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone e Borsellino’ arricchisce la propria offerta ai passeggeri con l’inaugurazione odierna di tre nuovi e prestigiosi spazi. L’operazione, frutto della stretta collaborazione tra la società

PALERMO (ITALPRESS) – L’Aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone e Borsellino’ arricchisce la propria offerta ai passeggeri con l’inaugurazione odierna di tre nuovi e prestigiosi spazi. L’operazione, frutto della stretta collaborazione tra la società di gestione Gesap, Avolta e Prima Vista, è pensata per ampliare e diversificare l’esperienza di viaggio nello scalo siciliano.

Avolta – leader globale nel settore del travel retail e del food & beverage, di cui Autogrill fa parte – ha inaugurato due nuovi format legati all’eccellenza enogastronomica: AMORE Do Eat Better, il concept proprietario di Autogrill che offre alla clientela un’esperienza culinaria italiana a tutto tondo, e il Wine Bar Planeta, realizzato in collaborazione con la famiglia Planeta, che segna la prima storica apertura nel canale travel retail per la celebre azienda vitivinicola siciliana. Contestualmente, Prima Vista Lounges ha aperto ufficialmente le porte della sua nuova Lounge Prima Vista, brand dedicato ai servizi premium della multinazionale Aviapartner.

All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani; Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di Gesap; il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla; Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta; Alessio Planeta, CEO delle aziende agricole Planeta; e Matteo Festuccia, Group General Manager di Prima Vista Lounges.

Le nuove aperture si inseriscono nel più ampio progetto di sviluppo intrapreso da Gesap per rendere l’esperienza dei viaggiatori in uno dei principali scali italiani – porta d’ingresso della Sicilia occidentale e di infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico della regione – sempre più integrata e completa, attraverso un’offerta che combina eccellenze del Made in Italy e identità del territorio siciliano, creando nuove occasioni di incontro con la cultura gastronomica e imprenditoriale del Paese e dell’isola.

“E’ una riqualificazione che ci fa crescere sempre di più – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ci rende competitivi a livello internazionale, e fa parte di quella componente di crescita totalmente apprezzabile di carattere turistico. Abbiamo avuto un boom turistico quest’anno, nonostante le vicissitudini dell’Etna. Nonostante questo, il trend è estremamente positivo: a Palermo si parla di un aumento del 25% del traffico. Ed è chiaro che la maggiore accoglienza e la migliore qualità dell’accoglienza e la internazionalizzazione, dall’altro lato, sono il punto vincente della crescita di una regione. Palermo è la capitale della nostra regione, è un hub importantissimo sotto il profilo della comunicazione. Si guarda anche ad altri aeroporti: si guarda a Comiso, potenzieremo Comiso naturalmente. Su Catania abbiamo acceso un faro per il problema dell’Etna. Speriamo che la natura sia più clemente rispetto al passato”.



“L’inaugurazione di questi nuovi spazi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’aeroporto di Palermo, infrastruttura strategica per la nostra città e porta d’accesso alla Sicilia. Ampliare e qualificare l’offerta significa migliorare l’esperienza dei viaggiatori e, al tempo stesso, valorizzare le eccellenze imprenditoriali ed enogastronomiche del territorio. La presenza di realtà come Avolta, Planeta e Prima Vista lounge, con format capaci di raccontare la ricchezza della tradizione italiana, contribuisce a trasmettere, fin dal primo momento, l’identità e l’ospitalità della nostra terra. È questa la direzione in cui Palermo vuole continuare a investire: un aeroporto sempre più moderno, accogliente e connesso alle potenzialità turistiche ed economiche della Sicilia”, aggiunge Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo.

“Con queste nuove aperture proseguiamo nel percorso di qualificazione e ampliamento dei servizi aeroportuali, con l’obiettivo di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più esclusiva, confortevole e di elevata qualità. L’ingresso di nuovi format di eccellenza, insieme alla nuova Lounge Prima Vista, arricchisce la nostra offerta premium, valorizzando al tempo stesso le migliori espressioni dell’enogastronomia italiana e siciliana. La collaborazione con partner di prestigio come Avolta conferma la crescente attrattività dell’Aeroporto di Palermo e il nostro impegno a elevare costantemente gli standard di accoglienza e di servizio, in linea con i migliori aeroporti internazionali”, sottolinea Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di Gesap.



“Con queste aperture consolidiamo la nostra presenza all’interno dell’Aeroporto di Palermo e rafforziamo ulteriormente la collaborazione con Gesap, in un canale, come quello aeroportuale, che rappresenta un pilastro strategico del nostro modello di business”, commenta Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta.

“L’ampliamento dell’offerta con questi nuovi concept ci permette di rispondere sempre più alle diverse esigenze dei viaggiatori e di far scoprire ad un pubblico nazionale e internazionale la tradizione enogastronomica italiana attraverso proposte che uniscono sapori locali e nazionali: dall’esperienza Made in Italy di AMORE al Wine Bar Planeta, espressione dell’eccellenza del territorio siciliano”.

“Per noi questa apertura ha un significato particolare. L’aeroporto di Palermo è da sempre uno dei principali luoghi di incontro tra la Sicilia e il mondo e rappresenta anche per noi il punto di partenza dei nostri viaggi per raccontare, attraverso il vino, una Sicilia capace di esprimere qualità, innovazione e una straordinaria ricchezza di territori. Oggi siamo felici di poter accogliere qui i viaggiatori italiani e internazionali, offrendo loro un primo incontro, o un ultimo ricordo prima della partenza, con la nostra isola. Desidero ringraziare Avolta, che ha creduto in questo progetto fin dall’inizio, e GESAP per averne accompagnato la realizzazione. Siamo inoltre particolarmente felici della collaborazione con Prezzemolo & Vitale, un’altra importante realtà imprenditoriale siciliana con cui condividiamo l’amore per il territorio e la volontà di valorizzarne le eccellenze”, dichiara Alessio Planeta, Amministratore Delegato di Planeta.

“Con la nuova sala arricchiamo la nostra offerta con uno spazio caratterizzato da un design moderno e ricercato, utilizzando lo stile distintivo di Prima Vista e reinterpretandolo attraverso richiami all’identità, alla cultura e alla tradizione di Palermo. Un equilibrio tra estetica contemporanea e radici locali che dà vita a un ambiente elegante e accogliente, capace di esprimere il carattere della città in una veste attuale e raffinata. Pensata per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio di livello superiore, l’attenzione alle eccellenze gastronomiche del territorio contribuisce a valorizzare l’identità siciliana, offrendo ai passeggeri l’opportunità di ritrovare sapori e suggestioni locali in un contesto contemporaneo e internazionale”, commenta Matteo Festuccia, Group General Manager di Prima Vista Lounges.

I nuovi concept all’Aeroporto di Palermo. AMORE Do Eat Better: Nato nel 2022 e oggi presente in otto location in tutta Italia, oltre che negli scali internazionali di Dusseldorf e Atene, AMORE Do Eat Better è il concept proprietario di Autogrill che offre alla clientela un’esperienza italiana a tutto tondo, con una proposta gastronomica pensata per unire qualità, varietà e accessibilità in un format contemporaneo.

Con un design ispirato alle atmosfere regionali del Nord, del Centro e del Sud, AMORE combina il servizio di bar e snack, pensato per una sosta veloce, con un’offerta di casual dining con servizio al tavolo e self-ordering digitale, così da rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri durante l’intera giornata. La proposta valorizza la tradizione gastronomica italiana attraverso ricette e ingredienti certificati DOP e IGP, affiancati da una linea di prodotti che valorizza le specialità del luogo in cui il singolo locale è operativo.

Con questa apertura, l’offerta di Avolta all’Aeroporto di Palermo si arricchisce ulteriormente, affiancando i format già presenti nello scalo: Spinnato, bar & bakery sviluppato in collaborazione con la famiglia Spinnato, I Banchi di Ciccio Sultano, bar e ristorante con servizio al tavolo realizzato in collaborazione con lo chef Ciccio Sultano, Puro Gusto – un moderno Coffe, Bakery & Fine Food Shop pensato per un break di qualità – e Was Coffee, caffetteria moderna e sostenibile per un viaggio sensoriale nel mondo del caffè con le migliori miscele.

Wine Bar Planeta: Il Planeta Wine Bar rappresenta la prima apertura di Planeta nel canale travel retail ed è nato dalla collaborazione con Avolta, partner del progetto fin dalla sua ideazione. Il format porta all’interno dell’aeroporto l’identità enologica della Sicilia e il patrimonio di esperienza che Planeta ha costruito in oltre trent’anni di attività. La proposta f&b comprende una selezione di etichette Planeta provenienti dalle sette tenute di famiglia, tutte certificate in biologico, insieme ai vini di Serra Ferdinandea, progetto nato dall’incontro tra Planeta e la famiglia Oddo nella Sicilia occidentale.

A completare l’esperienza, una proposta gastronomica sviluppata in collaborazione con Prezzemolo & Vitale – realtà imprenditoriale 100% siciliana nata nel 1986 a Palermo e oggi presente con dieci punti vendita nel capoluogo siciliano e sei a Londra – scelta per costruire un’offerta food capace di accompagnare i vini attraverso materie prime, ricette e prodotti legati alla cultura gastronomica dell’isola. La proposta di Planeta Wine Bar comprende, inoltre, l’Olio Extravergine di Oliva Planeta, prodotto nell’Oasi Capparrina di Menfi, storica proprietà della famiglia affacciata sul Mediterraneo. Lounge Prima Vista: La nuova lounge Prima Vista, realizzata da Aviapartner Handling nell’area airside del terminal passeggeri, è situata al terzo livello dell’aerostazione. La struttura di 400 metri quadrati è stata progettata per offrire ai passeggeri un’esperienza all’insegna del comfort, del relax e della qualità dei servizi.

La lounge si affaccia sul mare ed è dotata di aree relax, postazioni di lavoro, phone booth (cabina insonorizzata), bar e ristorazione per una nuova esperienza di comfort e ospitalità. La sala dispone di 10 postazioni di lavoro dotate di sistemi di ricarica per computer, smartphone e altri dispositivi, e di una phone booth, uno spazio riservato dove effettuare telefonate e call di lavoro in tranquillità e nel rispetto della privacy. A queste si aggiungono 32 sedute relax con ricarica e 4 postazioni relax panoramiche con vista mare, pensate per offrire ai passeggeri diverse modalità di utilizzo dello spazio durante l’attesa.

L’area dedicata alla ristorazione comprende un servizio bar e self-service, con 24 posti a sedere ai tavoli, e una cucina dedicata alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti. Completano l’offerta due aree relax riservate, pensate per garantire maggiore tranquillità e privacy, servizi igienici dedicati, inclusi spazi accessibili alle persone con disabilità, e una doccia a disposizione dei passeggeri.

-Foto xd6/Italpress-

(ITALPRESS).