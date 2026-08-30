Ladri in un centro h24, nella notte forzate le macchinette automatiche: "Basta, siamo stanchi"

La videosorveglianza interna ed esterna ha ripreso dettagliatamente la dinamica e i volti di chi ha agito

Gela. E' stato direttamente il proprietario a pubblicare le immagini sul proprio profilo social, ormai stanco di subire furti e danneggiamenti. Nella notte, infatti, due uomini, uno facendo da palo e l'altro agendo materialmente, hanno forzato le macchinette automatiche del centro h24 di corso Aldisio. Hanno portato via il denaro che era nelle macchinette. La videosorveglianza interna ed esterna ha ripreso dettagliatamente la dinamica e i volti di chi ha agito. “Per l’ennesima volta io e la mia famiglia ci svegliamo nel cuore della notte per cercare di salvare il salvabile. Ho subito due rapine e tre danneggiamenti. Sempre a volto scoperto e tutte senza conseguenze”, scrive sui social il titolare dell'attività presa di mira nella notte. Il dirigente cittadino di Fratelli d'Italia Diego Iaglietti chiede più controlli. “A Gela la percezione di insicurezza sta diventando sempre più pesante. Commercianti, famiglie e cittadini non possono sentirsi abbandonati a se stessi. Non possiamo abituarci a rapine, danneggiamenti e violenza come se fossero una conseguenza inevitabile del vivere e lavorare nella nostra città”, a sua volta ha scritto sui social.