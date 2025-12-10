L'Acrobatic Group fa incetta di mediaglie al Campionato Amichevole di Ginnastica Artistica
L’evento ha visto scendere in campo 71 atlete gelesi appartenenti a categorie ed età differenti
Gela. Grandi soddisfazioni per l’ASD Acrobatic Group di Gela, protagonista al Campionato Amichevole di Ginnastica Artistica che si è svolto domenica 7 dicembre a Rosolini. Una manifestazione di grande rilevanza che ha riunito società provenienti da tutta la Sicilia, accomunate dalla stessa grande passione: la ginnastica artistica. L’evento, organizzato in modo impeccabile dalla Millennium di Rosolini, ha visto scendere in campo 71 atlete gelesi, tutte appartenenti a categorie ed età differenti, ma unite da un unico grande obiettivo: valorizzare lo sport in ogni sua forma e capacità. Per molte di loro è stata un’importante occasione di confronto, crescita e condivisione all’interno di un ambiente sereno e ricco di entusiasmo.
La competizione ha regalato emozioni, impegno e performance di alto livello, culminando in numerosi podi di squadra e prestigiosi trofei individuali conquistati dalle giovani ginnaste dell’Acrobatic Group. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente all’interno della società gelese, guidata da tecnici competenti e profondamente appassionati.
La giornata si è conclusa tra sorrisi, applausi e la consapevolezza di aver vissuto un momento di sport autentico, fatto di talento, collaborazione e voglia di migliorarsi. Un altro importante traguardo per l’ASD Acrobatic Group, che continua a rappresentare con orgoglio la città di Gela nel panorama ginnico regionale.
Ecco le podiste :
1º posto
Nahomi Teresa Licco
Chloe calvo
Asia Incorvaia
Matilde Costarelli
Nami Milano
Alissa Samà
Sofia blanco
Marta portelli
Ginevra ferlante
Greta Samà
Beatrice Cassarino
Carlotta radice
Cloe Pistritto
Ariel Caiola
Malika di Mattia
Giulia Famà
Emily consiglio
Gloria Giarratana
Celeste Sciacca
Sarah Morana
Giorgia Cassarà
Clarissa Dierna
Maria Voddo
2º posto
Stephanie Pizzardo
Larissa Smecca
Anthea salinitro
Ginevra castelletti
Alice emmanuello
Aurora cascino
Alessandra Ballacchino
Giorgia Cavaleri
Karol giurdanella
Gaia brancacci
Giuditta Licata
Arianna Samà
Giulia di Dio
Elisa Famà
Elenoire bodinaku
Marta astuti
Alisya Giarrizzo
Sofia Biundo
Matilde nobile
Giorgia giardino
Emmanuello Carlotta
Cremona Nicole
Illary Randazzo
Maganuco Ludovica
3º posto
Martina caci
Gabriella Nalbone
Dayana bonvissuto
Chiara d’arma
Marta Famà
Conti Gaia
Ginevra ferracane
Elena brancacci
Soraya giurdanella
Diletta Scuderi
Giorgia Pagano
Diana Torregrossa
Marika Curvá
Carlotta Rizzo
Beatrice izzia
Maria Vittoria Spataro
Paola Condorelli
Carol Giannone
Chanel Giannone
Chanel campanaro
Alice Palumbo
Giulia Casciana
Carlotta Lautoris