L'Acrobatic Group fa incetta di mediaglie al Campionato Amichevole di Ginnastica Artistica

Gela. Grandi soddisfazioni per l’ASD Acrobatic Group di Gela, protagonista al Campionato Amichevole di Ginnastica Artistica che si è svolto domenica 7 dicembre a Rosolini. Una manifestazione di grande rilevanza che ha riunito società provenienti da tutta la Sicilia, accomunate dalla stessa grande passione: la ginnastica artistica. L’evento, organizzato in modo impeccabile dalla Millennium di Rosolini, ha visto scendere in campo 71 atlete gelesi, tutte appartenenti a categorie ed età differenti, ma unite da un unico grande obiettivo: valorizzare lo sport in ogni sua forma e capacità. Per molte di loro è stata un’importante occasione di confronto, crescita e condivisione all’interno di un ambiente sereno e ricco di entusiasmo.

La competizione ha regalato emozioni, impegno e performance di alto livello, culminando in numerosi podi di squadra e prestigiosi trofei individuali conquistati dalle giovani ginnaste dell’Acrobatic Group. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente all’interno della società gelese, guidata da tecnici competenti e profondamente appassionati.

La giornata si è conclusa tra sorrisi, applausi e la consapevolezza di aver vissuto un momento di sport autentico, fatto di talento, collaborazione e voglia di migliorarsi. Un altro importante traguardo per l’ASD Acrobatic Group, che continua a rappresentare con orgoglio la città di Gela nel panorama ginnico regionale.

Ecco le podiste :

1º posto

Nahomi Teresa Licco

Chloe calvo

Asia Incorvaia

Matilde Costarelli

Nami Milano

Alissa Samà

Sofia blanco

Marta portelli

Ginevra ferlante

Greta Samà

Beatrice Cassarino

Carlotta radice

Cloe Pistritto

Ariel Caiola

Malika di Mattia

Giulia Famà

Emily consiglio

Gloria Giarratana

Celeste Sciacca

Sarah Morana

Giorgia Cassarà

Clarissa Dierna

Maria Voddo

2º posto

Stephanie Pizzardo

Larissa Smecca

Anthea salinitro

Ginevra castelletti

Alice emmanuello

Aurora cascino

Alessandra Ballacchino

Giorgia Cavaleri

Karol giurdanella

Gaia brancacci

Giuditta Licata

Arianna Samà

Giulia di Dio

Elisa Famà

Elenoire bodinaku

Marta astuti

Alisya Giarrizzo

Sofia Biundo

Matilde nobile

Giorgia giardino

Emmanuello Carlotta

Cremona Nicole

Illary Randazzo

Maganuco Ludovica

3º posto

Martina caci

Gabriella Nalbone

Dayana bonvissuto

Chiara d’arma

Marta Famà

Conti Gaia

Ginevra ferracane

Elena brancacci

Soraya giurdanella

Diletta Scuderi

Giorgia Pagano

Diana Torregrossa

Marika Curvá

Carlotta Rizzo

Beatrice izzia

Maria Vittoria Spataro

Paola Condorelli

Carol Giannone

Chanel Giannone

Chanel campanaro

Alice Palumbo

Giulia Casciana

Carlotta Lautoris