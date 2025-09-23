L'accoltellamento in un locale, cerchio investigativo si stringe: un giovane è stato sentito

I poliziotti del commissariato e i pm della procura pare ormai abbiano elementi importanti. Ha fornito la propria versione dei fatti

Gela. L'accoltellamento di domenica scorsa, in un locale della rotonda est di Macchitella, fin dall'inizio è stato al vaglio degli investigatori. I poliziotti del commissariato e i pm della procura pare ormai abbiano elementi importanti. Un giovane di ventiquattro anni è stato sentito in commissariato, davanti al pubblico ministero. Si è presentato assistito dal suo legale di fiducia, comunque sapendo di essere indagato. Allo stato, non ci sarebbero misure a suo carico. Avrebbe fornito la propria versione dei fatti. Sarebbe lui il giovane che ha colpito l'esercente Rocco Smecca, poi trasferito in elisoccorso a Catania. Il ferito ha riportato conseguenze a causa della lama, probabilmente quella di un coltellino. Saranno gli inquirenti a fornire una ricostruzione più precisa e a decidere come andare avanti nell'attività investigativa. Smecca, già da ieri, ha iniziato a mostrare segnali di ripresa. La sua condizione clinica continua a essere monitorata con attenzione. Il ferimento, che potrebbe determinare l'accusa di tentato omicidio, si è verificato durante una serata, organizzata nel locale.