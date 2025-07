La villa nissena che nessuno ti ha mai raccontato | Conserva all'interno qualcosa di sorprendente

Villa Testasecca a Caltanissetta: residenza storica del conte Ignazio Testasecca che conserva all'interno qualcosa di sorprendente!

Una dimora nobiliare immersa nella storia di Caltanissetta

Situata nella campagna nissena lungo la strada per San Cataldo, Villa Testasecca fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento per volere del conte Ignazio Testasecca, illustre imprenditore minerario e filantropo che gestiva estesi feudi e la miniera di Juncio. Di pianta quadrata e a tre piani, la dimora è attestata anche come luogo inserito nel censimento del FAI “I Luoghi del Cuore”, riconosciuto per il suo valore storico, architettonico e paesaggistico.

Dopo essere passata alla famiglia Benza nel 1972, è stata restaurata e aperta al pubblico in occasione de Le Vie dei Tesori, preservandone gli arredi originali e il fascino d’antan.

La villa che sfuggì ai bombardamenti della Seconda guerra

Nel luglio 1943, durante le incursioni aeree della RAF, Villa Testasecca era adibita a quartier generale delle truppe tedesche. Secondo fonti locali, un bombardiere britannico volò così basso che il comandante notò la statua in marmo della Madonna, posta all’ingresso della villa, e decise di deviare il carico di precisione verso un altro obiettivo.

Il bombardamento si concentrò su aree limitrofe e la dimora ne uscì praticamente illesa. Il gesto fu interpretato come un episodio di miracolosa protezione, tanto che la storia è tuttora tramandata in città come testimonianza dell’importanza culturale e religiosa della villa.

Curiosità

Una delle stanze centrali conserva ancora un lampadario originale che necessita di un macchinario per essere sollevato!