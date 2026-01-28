La vicenda di Niscemi alla commissione Ue, interrogazione del Pd: Lupo, "si attivino aiuti finanziari"

Attraverso l'interrogazione si invita anche la Commissione a valutare l'opportunità di una modifica del Regolamento sul sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (Restore)

Niscemi. "A seguito dei gravissimi danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria abbiamo presentato alla commissione una interrogazione firmata da tutta la delegazione italiana del partito democratico, per sollecitare l'attivazione immediata dei fondi e degli strumenti di assistenza dell'Unione europea". Lo dichiara Giuseppe Lupo, europarlamentare del Partito democratico. "Siamo di fronte a un'emergenza senza precedenti - dice Lupo - che ha colpito duramente infrastrutture, attività produttive, servizi essenziali e la mobilità, generando anche una grave emergenza abitativa, come nel caso del movimento franoso che ha interessato il comune di Niscemi. Le comunità coinvolte non possono essere lasciate sole". Con l'interrogazione la delegazione del Pd chiede all'Unione europea di chiarire se sussistano le condizioni per il ricorso al Fondo di Solidarietà dell'Unione europea e ad altri strumenti finanziari europei a sostegno degli interventi di emergenza e di ricostruzione. Inoltre, si sollecita il pieno sostegno all'attivazione del Meccanismo di Protezione Civile dell'Ue per rafforzare la capacità di risposta immediata sui territori colpiti. Attraverso l'interrogazione si invita anche la Commissione a valutare l'opportunità di una modifica del Regolamento sul sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (Restore), al fine di garantire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali anche nel 2026. Infine, si chiede quali ulteriori misure la Commissione intenda adottare, in coordinamento con le autorità italiane, per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture essenziali e per rafforzare la resilienza di Sicilia, Sardegna e Calabria di fronte a eventi climatici estremi nel medio e lungo periodo. "È importante - conclude Lupo - che l'Unione europea sia al fianco delle comunità colpite, non solo nella fase emergenziale, ma anche nella ricostruzione e nella prevenzione".