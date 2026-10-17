La Verga celebra Erasmus+: inaugurato il murales dei valori europei

Una settimana dedicata all’interculturalità, all’inclusione e alle competenze del futuro. Protagonisti gli studenti, tra attività in lingua, testimonianze di mobilità internazionale e un’opera realizzata dagli alunni del Liceo Artistico “E. Majorana”.

Gela. La scuola come luogo di incontro tra culture, occasione di crescita e finestra aperta sull’Europa. L’Istituto Comprensivo statale “G. Verga” di Gela celebra gli ErasmusDays con una settimana di iniziative, dal 12 al 16 ottobre, dedicate alla cooperazione internazionale e alla promozione dei valori europei. Il tema scelto, “Learning and growing: Skills for tomorrow”, richiama l’importanza di sviluppare competenze utili per affrontare le sfide del futuro.



Un percorso che coinvolge tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, con attività pensate per avvicinare gli alunni alle lingue straniere, allo scambio culturale e ai principi di cittadinanza europea.



Tra i momenti centrali della settimana, venerdì 16 ottobre, alle 11, l’inaugurazione del Murale Erasmus, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “E. Majorana” di Gela. L’opera nasce dalla collaborazione tra le dirigenze dei due istituti e vuole rappresentare un segno concreto di apertura, creatività e inclusione, valori alla base del programma Erasmus+.



La giornata proseguirà nell’auditorium del Verga, dove gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado potranno ascoltare le testimonianze dei compagni delle attuali classi terze che, lo scorso anno scolastico, hanno partecipato alle mobilità internazionali in Francia e Spagna. Un’occasione per condividere esperienze, raccontare incontri e scoprire le opportunità offerte dalla dimensione europea dell’istruzione.



Nel corso della settimana, le classi seconde saranno inoltre coinvolte in moduli CLIL, metodologia che permette di apprendere contenuti disciplinari attraverso una lingua straniera, e in attività preparatorie alle mobilità Erasmus+ previste per l’anno scolastico in corso. Nell’aula multifunzionale sarà allestito anche l’“Erasmus Corner”, uno spazio espositivo con immagini e testimonianze delle esperienze vissute nelle scuole partner europee.



Le attività coinvolgono anche i più piccoli. Nella scuola dell’infanzia il percorso “Over the rainbow” propone giochi sui colori, flash card, bandiere e strumenti digitali per avvicinare i bambini alla lingua inglese. Nella scuola primaria, invece, spazio ad attività ludiche, canzoni e percorsi CLIL che intrecciano inglese, arte, scienze ed educazione civica, affrontando temi come l’accoglienza, la gentilezza e l’amicizia.



L’ErasmusWeek diventa così un’esperienza condivisa, capace di unire studenti e docenti attorno a un’idea di scuola aperta al mondo. Non soltanto apprendimento linguistico, ma anche sviluppo di competenze sociali, rispetto delle differenze e consapevolezza del proprio ruolo di cittadini europei.



Con il Murale Erasmus, il Verga sceglie di lasciare una traccia visibile di questo percorso: un simbolo destinato a ricordare agli studenti che crescere significa anche incontrare l’altro, superare i confini e imparare a costruire insieme il futuro.