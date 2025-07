"La tribuna del Presti da intitolare a Tuccio", mozione della maggioranza

I consiglieri di "Una Buona Idea" Giorrannello, Pd e M5s, hanno deciso di presentare una mozione, per impegnare l'amministrazione comunale affinché la tribuna dello stadio venga intitolata allo storico presidente Angelo Tuccio

Gela. La promozione in serie D, ottenuta domenica con la vittoria sul Canosa, ha riacceso gli animi della città intorno al Gela calcio. Oggi, sarà presentato il progetto per i lavori nell'impianto sportivo "Presti". In questo contesto, i consiglieri "Una Buona Idea", Pd e M5s, hanno deciso di presentare una mozione, per impegnare l'amministrazione comunale affinché la tribuna dello stadio venga intitolata allo storico presidente Angelo Tuccio. "Dopo la storica promozione del Gela calcio in serie D, la mozione per intitolare la tribuna del “Vincenzo Presti” ad Angelo Tuccio rappresenta un tributo sentito a un uomo che ha scritto pagine indelebili dello sport gelese. Tuccio, presidente dal 2006, fu l’artefice della rinascita calcistica della città, guidando il Gela e lasciando un’eredità fatta di passione, visione e amore per i colori biancazzurri. Intitolargli la tribuna è un modo per rendere eterno il suo legame con lo stadio e con la comunità che tanto ha amato.

Ringrazio tutti i componenti della maggioranza per aver sposato questa iniziativa", fanno sapere i consiglieri.