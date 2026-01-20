Quotidiano di Gela

La tragica morte di Walter, ultimo saluto al quindicenne: amici in sella alle moto

Tutti hanno voluto esserci per onorare la memoria di Walter, scomparso prematuramente mentre si dedicava proprio alla sua passione, la moto

A cura di Redazione Redazione
20 gennaio 2026 17:27
La tragica morte di Walter, ultimo saluto al quindicenne: amici in sella alle moto -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Una perdita enorme per la famiglia che domenica scorsa si è vista sottrarre il quindicenne Walter Diliberto, vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto da cross. Nel pomeriggio, si sono tenuti i funerali del minorenne, fin da bambino appassionato di moto. Tanti amici lo hanno voluto salutare proprio in sella alle loro moto da cross (alcuni senza casco e da censurare), con le quali hanno accompagnato il corteo funebre. Tutti hanno voluto esserci per onorare la memoria di Walter, scomparso prematuramente mentre si dedicava proprio alla sua passione, la moto. I funerali si sono tenuti nella chiesa madre. In prima fila, i genitori e i familiari, segnati dal dolore.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela