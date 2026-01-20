La tragica morte di Walter, ultimo saluto al quindicenne: amici in sella alle moto

Tutti hanno voluto esserci per onorare la memoria di Walter, scomparso prematuramente mentre si dedicava proprio alla sua passione, la moto

Gela. Una perdita enorme per la famiglia che domenica scorsa si è vista sottrarre il quindicenne Walter Diliberto, vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto da cross. Nel pomeriggio, si sono tenuti i funerali del minorenne, fin da bambino appassionato di moto. Tanti amici lo hanno voluto salutare proprio in sella alle loro moto da cross (alcuni senza casco e da censurare), con le quali hanno accompagnato il corteo funebre. Tutti hanno voluto esserci per onorare la memoria di Walter, scomparso prematuramente mentre si dedicava proprio alla sua passione, la moto. I funerali si sono tenuti nella chiesa madre. In prima fila, i genitori e i familiari, segnati dal dolore.