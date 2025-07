La tragica fine di Matteo, Niscemi sconvolta: domani funerali e lutto cittadino

I familiari e gli amici sono distrutti dal dolore

Niscemi. La città è attonita per l'ennesima giovane vita strappata dalla strada. Ieri, lungo la Sp11, Matteo Cannizzo è morto dopo lo schianto della sua auto. Il sindaco Massimiliano Conti ha dichiarato il lutto cittadino per domani. Alle ore 18 sono previsti i funerali del giovane, in chiesa Madre, e il lutto cittadino è stato indetto per l'intera giornata. I familiari e gli amici sono distrutti dal dolore. Ieri, la procura di Gela ha comunicato l'avvio di un'indagine sull'accaduto. Conti ha voluto manifestare tutta "la tristezza dell'intera comunità".